Sabrina Beccalli, la donna scomparsa a Crema a Ferragosto,

sarebbe stata uccisa a causa di “un rifiuto a un’avance

sessuale”.

Su questa pista puntano le indagini, come ha spiegato

il comandante provinciale dei carabinieri di Cremona, Lorenzo

Carlo Maria Repetto, spiegando che il Ris “ha rilevato tracce

utili” nell’abitazione in cui Sabrina e Alessandro Pasini, ora

in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere,

si erano trovati per consumare stupefacenti.

Pasini sostiene invece che la donna sia morta “per un malore o un’overdose”.