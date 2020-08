PALERMO – “Tutti conoscono il mio rispetto per le istituzioni. Ma pretendo lo stesso rispetto per la mia gente. Da Roma non abbiamo avuto altro che silenzi: sullo ‘stato di emergenza”‘ richiesto per Lampedusa due mesi fa, sui protocolli sanitari da applicare, sulle tendopoli da scongiurare, sui rimpatri che dovevano iniziare il 10 agosto e di cui non si parla più, sul ponte aereo per i negativi. Nulla. Solo silenzio”. Lo scrive su Fb il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci dopo aver emanato un’ordinanza che dispone lo sgombero degli hot-spot dell’isola. “Il governo centrale è arrivato impreparato e non si è posto alcun problema sulla gestione di un numero enorme di sbarchi durante la pandemia. – spiega – E adesso il problema è diventato la mia ordinanza? Il ministro dice che è nulla? Quindi la responsabilità è loro. Bene, sono usciti allo scoperto! Ma io, a differenza di quelli che parlano e straparlano da casa, sono entrato nell’hotspot di Lampedusa. E so bene che quelle strutture non sono adeguate sotto il profilo sanitario”. “Sono un rischio costante per i migranti e per chi ci lavora. – conclude – Piuttosto che prendersela con me o con i siciliani, provino a fare sentire la loro voce in Europa e si diano un piano serio per tutelare gli italiani”.

E da Palazzo d’orleans, intanto, filtra una interpretazione dell’ordinanza: secondo fonti della Regione Siciliana il provvedimento del governatore è stato adottato “sotto il profilo sanitario e quale soggetto attuatore dell’emergenza Covid-19”. Quindi “non incide sulla materia ‘migranti’, che è competenza statale, ma sulla idoneità delle strutture sotto il profilo sanitario a rispettare le misure e linee guida scientifiche sulla pandemia”. Secondo l’interpretazione della Regione l’ordinanza “è certamente su materia di competenza in parte regionale e in parte sulla emergenza pandemica, introducendo misure di ordine preventivo a seguito della decisione dello Stato di non applicare le norme vigenti sei decreti sicurezza”.

Da Foggia, invece, arrivano parole di sostegno da parte di Matteo Salvini: “Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d’Europa – sottolinea il leader della Lega -. Sono terre di bellezza, ricchezza, lavoro e cultura. Se io andrò a processo a Catania per aver bloccato gli sbarchi, penso che dopo di me dovranno andare processo quelli che hanno agevolato e organizzato gli sbarchi”.