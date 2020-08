ROMA – Al via la sperimentazione su un essere umano del vaccino

anti-Covid ‘made in Italy’ allo Spallanzani di Roma. E’ stata

inoculata stamattina la dose al primo volontario che è una donna

che si è detta “fiera e orgogliosa” di essersi sottoposta al

test. “Spero di poter essere utile al nostro popolo”, avrebbe

detto. Ma intanto non si ferma la crescita dei contagi da

coronavirus in Italia: sono 1.210 i casi registrati ieri, mentre

negli scali aerei e marittimi si intensificano i controlli su

chi ritorna dalle vacanze. In aumento i contagi anche all’estero

e in particolare in Europa, dove le scuole stanno già riaprendo.