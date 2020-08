CATANIA – Spazzatura lasciata in strada in pieno centro storico. La segnalazione è di un lettore che allega anche alcune fotografie di via Cestai e di piazza Ogninella.

“Volevo segnalare il continuo stato di degrado in cui versa la via cestai ai numeri 11 -19 e prosegue per piazza Ogninella – scrive – pieno zeppo sempre di spazzatura e di rifiuti in pieno centro storico di Catania dove ci sono B&B hotel e case vacanze”.