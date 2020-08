Lutto nel giornalismo siciliano

MESSINA – È morto all’età di 87 anni il giornalista Nino Calarco, che per oltre 40 anni ha guidato la Gazzetta del Sud, quotidiano della Sicilia e dalla Calabria. “Con Nino Calarco scompare l’ultima memoria storica della Gazzetta del Sud e della stessa città di Messina – afferma in una nota il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -. Strenuo propugnatore del progetto Ponte, per oltre quarant’anni ha guidato la redazione del quotidiano dello Stretto e, insieme al compianto Giovanni Morgante, ha saputo traghettare il giornale nel nuovo millennio, affrontando le sfide della mutata editoria. Alla famiglia Calarco va il cordoglio mio personale e del governo regionale”.

“Con Nino Calarco se ne va un grande siciliano, non solo un valente giornalista e direttore, ma un uomo del fare e dalle intuizioni vincenti, che guardava al futuro, sempre credendo che la nostra terra potesse essere migliore. Voglia giungere alla famiglia e al giornale il cordoglio mio personale e del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Ars”. Lo dice in una nota la capogruppo di FdI all’Assemblea regionale siciliana Elvira Amata.