PETRALIA SOTTANA (PA) – Continua il ritiro del Palermo in vista del campionato di Serie C 2020/2021. La squadra rosanero questo mattina è scesa in campo per la seduta mattutina dell’allenamento e nel pomeriggio tornerà in campo.

Oggi si è anche tenuta la prima conferenza stampa. A prendere la parola è stato mister Boscaglia che ha parato del gruppo, del calciomercato e non solo: “L’impatto con la squadra è stato buono, così come è normale che sia. Siamo in pochi e dobbiamo completare la squadra. E’ normale – dichiara il mister – che la squadra non siamo in ottime condizioni perché si viene da un lungo stop“.

Il Palermo ha perso Martinelli per infortunio e dovrà cercare un sostituto all’altezza, ma non sarà semplice: “Per Martinelli è una cosa che non sospettavamo. Il dispiacere è soprattutto per l’uomo, lui è sicuramente un giocatore importante, ma un ragazzo straordinario. Dispiace per l’aspetto professionale, ma dobbiamo ripartire. Vedremo cosa succederà, le notizie non sono eccellenti“.

“Da quando sono arrivato – continua Boscaglia parlando della squadra – le domande sono quasi tutti indirizzate sul fatto che la squadra non è completa e si deve dare tempo alla società di farla. Non possiamo permetterci di fare la squadra in fretta. I calciatori devono calzare a pennello anche per il nostro modo di lavorare. Abbiamo bisogno di giocatori di un certo tipo, questo per dire che lo sappiamo che la squadra non è completa. Io sono tranquillo perché ho due persone che lavorano in maniera straordinaria e mi fido di loro. Castagnini sa cosa desidero avere che non sempre si può avere, ma conosce le caratteristiche dei calciatori che vorrei“.

Boscaglia si è concentrato sui singoli: “Palazzi? Abbiamo seguito da qualche tempo. Può fare bene è un giocatore di corsa e sta bene nei 4/5 centrocampisti. Martin? lo conosco poco, devo guardarlo. oggi sono tutti utili, ma vedremo cosa dirà il campo“. Il tecnico ha parlato anche di Roberto Crivello: “Lui come terzino? Al momento è corretto, ma non sarà così in futuro. Lui è un giocatore importante dal punto di vista tecnico tattico e può dare una grande mano in più ruoli. La Serie C non è come la D ma abbiamo bisogno di due giocatori per ruolo. per noi è importante avere giocatori duttili“‘.

“Oggi il reparto dove abbiamo dei vuoti è il centrocampo. lì si sta lavorando, così come in difesa e sugli esterni. Siamo con qualche piccolo problema a metà campo, ma non c’è un reparto che ci fa soffrire di più. Dobbiamo capire le caratteristiche dei giocatori ma non solo, anche a livello morale e psicologico“.