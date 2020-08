Flavio Briatore è arrivato al San Raffaele per altri problemi di salute, ma è risultato positivo al Covid. A mettere fine al giallo è una nota dell’ospedale milanese.

A mettere in dubbio la veridicità della notizia sul contagio era stata Daniela Santanchè: “Flavio Briatore è stato ricoverato per un’infiammazione alla prostata”.



La nota chiarisce: “Si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 ed è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo”.



Quel che importa è Briatore sta bene e “ha passato una notte tranquilla”.