Quali sono gli scenari futuro per il Coronavirus? L’organizzazione mondiale della sanità ne traccia tre.

A parlare è è Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms e membro del Comitato tecnico-scientifico, intervistato dall’Ansa. La premessa è che no n ci doverebbe essere un nuovo lockdown globale: “È improponibile, causerebbe danni senza dare benefici”.

Primo scenario

Di certo è il più ottimistico visto che prevede un aumento dei contagi, lento e costante, ma non per forza di malati. Lo scenario viene tracciato analizzando il fatto che se l’età media si è abbassata, allora vuol dire che gli anziani prendono tutte le precauzioni necessari per proteggersi dal virus.

Il secondo scenario: più casi con riaperture scuole

Secondo scenario

Quando riapriranno le scuole, con il maggiore utilizzo dei trasporti pubblici, potrebbe un “corto circuito tra scuole e famiglie”. Una situazione che porterà all’aumento dei contagi. La scuola, però, secondo Guerra, deve riaprire perché i danni sarebbero “incolmabili”.

Terzo scenario

Il terzo scenario è quello più pessimistico: i casi potrebbero aumentare rendendo impossibile fare diagnosi e tracciamento. Nonostante ciò, per l’Oms, non ci si troverebbe comunque nella drammatica situazione dei mesi scorsi visto che si andrebbe prima negli ospedale che sono ormai più attrezzati. dei non si riuscirebbe più a fare diagnosi e tracciamento adeguati”.