CATANIA – Pare che avessero già un loro modo di agire. Adocchiavano la vittima e poi la derubavano incuranti delle conseguenze. Scippatori violenti a bordo di uno scooter. Una coppia di malviventi, un uomo e una donna, che in pochi giorni si è macchiata di almeno due reati.

Questo è quello che emerge dalle indagini della polizia per un fatto accaduto il 18 agosto in via Plebiscito e per un arresto in flagranza qualche giorno fa in via Neumachia a San Cristoforo.

Antonino Giuseppe La Micela, 38enne, e Claudia Lombardo, 25enne, sono stati arrestati la settimana scorsa da alcuni agenti delle Volanti che hanno notato i due in sella a una Honda Sh e una donna sull’asfalto.

Ed è stata proprio quest’ultima a dire ai poliziotti che la coppia aveva appena tentato di derubarla: le avevano preso la borsa, che era riuscita a tenere stretta, trascinandola a terra.

La donna, che è stata medicata (dieci giorni di prognosi), ha sporto denuncia e i due criminali sono stati accusati di tentata rapina e lesioni.

Pochi giorni dopo è arrivata la denuncia per gli stessi reati da parte del Commissariato Centrale. La coppia avrebbe tentato di rapinare due donne che uscivano dall’ospedale Vittorio Emanuele dopo una visita a una parente.

Anche questa volta avrebbero afferrato la borsa di una delle signore che però insieme sono riuscite a mettere in fuga l’uomo, che è salito su uno scooter alla cui guida c’era la sua ‘partner’ criminale. Le due vittime, sono state medicate e poi hanno denunciato quanto accaduto alla polizia, che è riuscita a risalire all’identità della coppia di malviventi.