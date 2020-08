PALERMO – La Regione Siciliana finanzia 5 milioni di euro al Comune di Palermo per interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della costa sud. Il decreto a firma del direttore generale Tuccio D’Urso consente di realizzare un progetto dotato di fattibilità tecnica ed economica ma che era risultato in overbooking e dunque inizialmente non finanziato per carenza di risorse. Il governo Musumeci ha ora attinto ai fondi dell’Autorità Urbana Palermo e Bagheria, misura che prevede appunto di erogare contributi prioritariamente ai progetti in overbooking ma già tecnicamente pronti. L’intera somma a disposizione ammonta a 42 milioni e 650 mila euro per il totale rifacimento dell’illuminazione pubblica di Palermo. Il progetto da 5 milioni è il primo a essere finanziato, in attesa che il Comune predisponga altre iniziative per spendere gli oltre 37 milioni rimanenti. (ANSA).