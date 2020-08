PALERMO – Un incendio ha danneggiato la scorsa notte il ristorante Cultura e Sapori di Sicilia a Terrasini (Pa) in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le fiamme sono divampate attorno alle 2 e mezza. Sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco sia da Partinico sia da Palermo che hanno lavorato per ore per spegnere il rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno accertando la natura dell’incendio. (ANSA).