PALERMO – Ormai è trascorso oltre un mese dall’alluvione del 15 luglio scorso, ma Palermo ne mostra ancora i segni. Come in viale Michelangelo, superato di qualche metro il centro sportivo Green Prater procedendo verso viale Lazio, dove la bomba d’acqua ha ridotto in pezzi un lungo tratto di marciapiede.

Lo segnala una residente della zona, Martina Botta, denunciando come l’attraversamento del tratto sia pericoloso per chiunque e in particolare per anziani e bambini, ma anche del tutto impossibile nel caso di persone con disabilità motorie. Il tutto è contornato, come spesso accade in città, da vari rifiuti disseminati lungo il cammino. Ecco come si presenta il marciapiede di viale Michelangelo:

