PALERMO – Sono nove i locali siciliani inseriti nella guida ”Locali storici d’Italia”, curata dall’omonima associazione, alla 44\esima edizione. Il volume, gratuito (disponibile anche in versione app) riunisce più di 200 alberghi, ristoranti, pasticcerie, confetterie e caffè letterari antichi della Penisola.

Questi i locali inseriti nella guida: 5 in provincia di Palermo: Grand Hotel Villa Igiea, Grand Hotel Et Des Palmes, Casa del Brodo, Antica Focacceria San Francesco e il ristorante La Botte 1962; 2 in provincia di Messina, l’Hotel San Domenico palace a Taormina e il ristorante Filippino a Lipari; 1 in provincia di Catania, a Giarre, il Caffè Pasticceria Fabbrica Finocchiaro; 1 in provincia di Ragusa, il Ristorante Majore a Chiaramonte Gulfi. Per essere inseriti nella guida i locali devono avere almeno 70 anni di attività alle spalle, ambienti e arredi originali, cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti importanti e le frequentazioni più illustri.

(ANSA).