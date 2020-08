SANTA CROCE – Dopo un breve periodo di prova, i due gemelli pozzallesi hanno ultimato le pratiche di tesseramento insieme al club e indosseranno la maglia del Santa Croce per la stagione 2020 – 2021.

– Incatasciato Lorenzo, classe 2003, centrocampista;

– Incatasciato Federico, classe 2003, difensore.

“A nome di tutto il club ringrazio l’A.S.D. Modica Airone per la fattiva collaborazione – commenta il diesse del Cigno Paolo Fazio – in particolare nella persona di Giorgio Caccamo, dirigente sportivo da tanti anni vicino al nostro club. L’Airone Modica non è nuova nello sfornare giovani talenti nella massima serie regionale e pensiamo che i fratelli Incatasciato abbiamo le caratteristiche sportive ed umane per distinguersi e crescere nel nostro ambiente”.