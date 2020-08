TRAPANI – Niente da fare per il Trapani. Il ricorso presentato contro la retrocessione in serie C è stato infatti respinto dal Collegio di Garanzia del Coni come si legge in una nota diffusa dall’Ansa.

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato lo scorso 20 agosto dal Trapani Calcio contro la Figc, il Consiglio federale, la Lega serie B per l’annullamento di tutti gli atti con i quali, il 6 agosto, è stata determinata la retrocessione della società in Serie C a seguito del deposito del dispositivo dello stesso Collegio che aveva confermato la sanzione di due punti di penalizzazione, con conseguente collocazione della stessa al 18/o posto nella classifica finale di Serie B”.