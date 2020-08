IN AGGIORNAMENTO

GIARRE – Un giovane è stato accoltellato questo pomeriggio a Giarre, in via Romagna, nel quartiere popolare Jungo. La vittima ha 29 anni, S.M, le iniziali.

Sul fatto di sangue stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Giarre, che hanno il compito di ricostruire quanto è accaduto e di individuare chi è il responsabile dell’aggressione. E soprattutto capire il movente che ha portato l’autore a colpire con più fendenti il giovane.

Il 29enne, che avrebbe riportato ferite al fianco e alla schiena, è stata trasportata in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Non sarebbe in pericolo di vita.