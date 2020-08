PALERMO – Cinque giovani palermitani si sono presentati ieri al pronto soccorso dell’ospedale Cervello: tre di loro avevano sintomi riconducibili al Coronavirus. I dubbi sono diventati certezza con l’esito del tampone, visto che tutti sono risultati positivi e per quattro di loro è stato necessario il ricovero nel reparto di Malattie infettive.

Tre hanno la polmonite

Una delle pazienti è una donna incinta che viene tenuta sotto stretta osservazione, a tre ragazzi i medici hanno diagnosticato la polmonite, una delle conseguenze che maggiormente colpisce chi viene contagiato dal Covid. Nel frattempo dall’ospedale sono state informate tutte le autorità sanitarie che hanno avviato il ‘contact tracing’ per individuare coloro che sono stati in contatto col gruppo di ragazzi risultato positivo. E’ scattata, da prassi, la sanificazione dei locali. Adesso toccherà all’Asp di Palermo individuarele persone che sono state a contatto con loro per verificare se vi siano stati altri contagi. Uno dei giovani era appena tornato da una vacanza in Campania. La donna incinta è stata seguita dalla clinica Triolo Zancla: “La giovane è stata visitata lo scorso 17 agosto – spiega la clinica – Aveva richiesto un triage perchè aveva delle contrazioni. Le condizioni erano buone. Non aveva febbre e non aveva problemi influenzali. Dopo che abbiamo avuto la notizia abbiamo eseguito i tamponi ai medici e infermieri che sono venuti a contatto con la giovane visitata in ambulatorio. La sanificazione dei locali avviene a ogni fine turno”.

In Sicilia ieri 33 casi

Casi che si aggiungono ai 33 registrati ieri in Sicilia, così come indicato dal bollettino quotidiano della protezione civile. nel dettaglio, 12 i casi registrati a Catania, 4 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 4 a Trapani e 8 a Palermo tra i quali anche 3 migranti. A Palermo, inoltre, una turista arrivata dalla Spagna proprio ieri è risultata positiva al tampone, durante i test eseguiti all’aeroporto Falcone-Borsellino. Pure in questo caso è stata avviata l’attività per rintracciare tutti i passeggeri a bordo dell’aereo su cui la donna ha viaggiato.