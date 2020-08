Pubblicato il bando per progettare l'intervento di pulizia e risagomatura degli argini.

CATANIA – Gli allagamenti alla zona industriale potrebbero essere presto solo un ricordo. Sono 924 mila gli euro stanziati dalla Regione e relativi al bando per progettare l’intervento di pulizia e risagomatura degli argini del torrente Buttaceto, tra i canali che scorrono nella zona sud della città e che, alle prime piogge torrenziali, esondano. Ventotto milioni di euro sono invece già stati destinati ai lavori da realizzare.

L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, interviene dunque per mettere fine a un problema annoso che, ogni autunno, grava sulla zona industriale, in cui le strade si trasformano in veri e propri torrenti, impedendo anche le attività di emergenza.

“I danni ingenti che si sono registrati anche recentemente hanno rischiato di paralizzare perfino servizi fondamentali come quello delle ambulanze del 118 o degli elicotteri della base militare di Maristaeli – si legge nella nota inviata dalla Regione Adesso, però, è pronto a intervenire l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico. La Struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, ha avviato l’iter per ridare al corso d’acqua la necessaria funzionalità”.

Un intervento fondamentale richiesto da più parti, associazioni e sindacati al quale potrebbero seguirne degli altri. Come conferma lo stesso presidente Musumeci. “È soltanto – sottolinea il governatore – il primo degli interventi che abbiamo programmato nella Piana di Catania, per scongiurare il ripetersi di inondazioni che hanno creato, anche lo scorso anno, seri problemi alle aziende industriali della zona etnea”.

Per restituire pienamente al Buttaceto, dopo anni di pesanti disagi, il proprio ruolo fondamentale di grande vettore delle acque meteoriche, Palazzo Orleans, attraverso la propria Protezione civile, ha inoltre pianificato la rifunzionalizzazione di tutti i canali che scorrono all’interno della zona industriale catanese. Per questo sono stati stanziati altri 24 milioni di euro.