In azione i finanzieri che hanno accertato tutte le irregolarità

PALERMO – Un autolavaggio completamente abusivo, ma regolarmente aperto al pubblico. E’ stato individuato dai finanzieri in via Bandita a Palermo, dove sono scattati il sequestro dei locali e la denuncia del titolare. L’attività è risultata priva delle autorizzazioni rilasciate dal Suap e anche della partita Iva: era quindi sconosciuta al fisco.

“Gli ulteriori accertamenti – spiegano dal comando provinciale della guardia di finanza – hanno permesso di appurare anche la mancanza di specifica documentazione prevista dal Testo Unico Ambiente per la particolare tipologia di attività (Autorizzazione Unica Ambientale, denuncia annuale delle acque reflue industriali, relazione tecnica dell’impianto di depurazione e autorizzazione allo scarico in fognatura)”. Il titolare, G.A, palermitano di 51 anni, è stato quindi denunciato anche per omessa domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, ma gli accertamenti fiscali proseguiranno nei prossimi giorni.