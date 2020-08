I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza il 23enne catanese Emanuel Kevin Ferro, poiché ritenuto responsabile di evasione. Il giovane, già ai domiciliari per reati attinenti al mondo della droga, è stato sorpreso dai militari di pattuglia mentre percorreva a piedi la via Abate Silvestri, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’A.G., è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

I Carabinieri hanno denunciato un pregiudicato del posto di 54 anni, poiché ritenuto responsabile di riciclaggio. Stanco della propria Fiat Uno, probabilmente usurata e pronta alla rottamazione, ha pensato bene di procurarsi o farsi procurare lo stesso modello di macchina a costo zero, cui aveva apposto le targhe della vecchia auto. Peccato che i carabinieri, durante un normale posto di controllo, gli hanno imposto l’alt e approfondendo le verifiche sul veicolo si sono accorti del “giochetto” sequestrando l’autovettura (risultata rubata a Marina di Ragusa lo scorso 23 agosto) anche a seguito del rinvenimento nell’abitazione dell’uomo delle targhe originali. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.