Si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura

PALERMO – Si sono presentati alle 6:00 del mattino a Sferracavallo. Il vice sindaco Fabio Giambrone, l’assessore Sergio Marino e gli operai della Rap hanno multato chi gettava la spazzatura fuori orario e, soprattutto, hanno aperto i sacchi con i rifiuti, uno per uno, abbandonati in piazza Beccadelli e nelle strade limitrofe. Fuori orario e fuorilegge.

Solo così, dicono, è possibile stanare chi sporca tra i ristoratori della borgata, a discapito di chi rispetta le regole. Ci sono orari e metodi di conferimento che vanno rispettati.

Alcuni di loro, o forse molti, nei prossimi giorni potrebbero ricevere la notifica delle contestazioni. Centosessanta euro di multa nei casi “ordinari”, ma non sono escluse iniziative più dure.

La procedura è più complessa di quanto, ad esempio, è avvenuto ieri e stamani in via degli Schioppettieri, strada a 200 metri da piazza Pretoria, simbolo del degrado. Qui nove persone sono state multate dagli agenti della polizia municipale che si sono appostati per beccare sul fatto gli indisciplinati che scaricano di tutto per le strade.

I blitz a sorpresa saranno estesi in altre zone della città. Il pugno duro sembra ormai l’unica possibilità per arginare la vergogna di una città.

Servono più forze in campo e anche su questo fronte c’è una novità importante. Giambrone, che ha anche la delega al decoro, ha chiesto al prefetto Giuseppe Forlani la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione si è svolta nei giorni scorsi. Ne è venuto fuori un piano: vigili urbani, carabinieri, finanzieri e poliziotti pattuglieranno insieme la città.

Per non lasciare alibi a chi sporca è necessario, però, che l’amministrazione comunale e la Rap facciano la loro parte, aumentando ad esempio i turni di spazzamento nei quartieri e nelle isole pedonali.

Anche su questo il Comune sta lavorando a un piano. Un primo step è previsto a Sferracavallo e Mondello. Forse già da lunedì alle 14 e a mezzanotte stazioneranno in zona delle isole ecologiche mobili per conferire i rifiuti prodotti dai ristoranti.