PALERMO – Prima l’allarme: “C’è una rissa”, ma sul posto le forze dell’ordine non avevano trovato nessuno. Poi l’arrivo in ospedale di un giovane con una ferita d’arma da taglio.

E’ successo stamattina all’alba, quando la polizia è intervenuta all’ospedale Buccheri La Ferla, da cui è stato segnalato un trentenne accoltellato. Si tratta di Mirko Cangialosi, che sarebbe stato preso di mira nella zona della Cala, vicino al mercato ittico, dove si era verificata la rissa.

Da quel luogo il giovane sarebbe stato trasportato al pronto soccorso direttamente a bordo di un’auto, senza attendere alcuna ambulanza. E’ stato immediatamente sottoposto agli accertamenti medici: la ferita sarebbe grave ed è stato ricoverato con codice rosso. Una vicenda ancora tutta da chiarire e sui cui sta indagando la polizia.

Nel frattempo il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici che lo hanno operato per la profonda ferita all’addome ritengono che le condizioni sono serie, ma il giovane non rischia la vita. In corso le indagini della squadra mobile per cercare di risalire a coloro che hanno partecipato alla rissa e a chi ha impugnato il coltello e ha colpito il trentenne.