PALERMO – Gli uomini della guardia di finanza hanno trovato 15 lavoratori in nero in quattro ristoranti sul lungomare di Isola delle Femmine e di Capaci, nel Palermitano. Un cameriere, inoltre, percepiva il reddito di cittadinanza. Ai titolari della attività controllate sono state elevate sanzioni amministrative per importi che vanno, per ciascun lavoratore in nero, da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro. (ANSA).