Oggi parlerà il capitano rosanero in conferenza

PALERMO – Terzo giorno di ritiro in quel di Petralia Sottana per il Palermo agli ordini del tecnico Roberto Boscaglia.

Ieri al gruppo si è aggiunto un nuovo volto: Andrea Palazzi. Il centrocampista classe ’96 ex Monza si è recato prima negli uffici del Barbera in mattinata e poi nel pomeriggio è partito alla volta di Petralia per unirsi ai suoi nuovi compagni.

In mezzo al campo, serviranno sicuramente altri innesti vista l’assenza di Alessandro Martinelli che dovrà svolgere – come svelato in un comunicato – alcuni esami specialistici a Milano.

Oggi il Palermo scenderà in campo per una doppia seduta e “alle ore 13:15 interverrà in conferenza stampa il capitano Mario Alberto Santana”.