PALERMO – Un cittadino del Bangladesh ieri ha colpito con una spranga un poliziotto e ha danneggiato la porta blindata della sezione di Pg della polizia in via Lo Forte, a Palermo. L’uomo si è avvicinato alla porta con una spranga. Un poliziotto gli ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, ma la sua reazione è stata violenta: l’agente è stato ferito a un braccio ed è stato portato in ospedale. L’aggressore ha poi urlato, chiedendo di essere rimpatriato in Bangladesh. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e l’hanno condotto in questura per identificarlo. (ANSA).