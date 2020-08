PALERMO – Partiranno entro un mese i primi dieci itinerari di spazzamento meccanizzato delle strade cittadine ad opera di Rap. Le operazioni cominceranno man mano che saranno installate le segnaletiche di divieto di sosta, con il supporto di AMAT e della Polizia Municipale per la rimozione e le relative sanzioni delle vetture lasciate a intralciare il lavoro delle spazzatrici. Saranno novanta le strade coinvolte, corrispondenti a oltre una quarantina di km. Le spazzatrici utilizzate ogni notte saranno due, dal lunedì al venerdì.

“Riparte dopo anni lo spazzamento meccanizzato in città – dichiara il sindaco Leoluca Orlando -. Un ulteriore segnale del cambio di passo che chiediamo a RAP, ma anche a tutti gli uffici comunali e alle altre aziende che con RAP interagiscono, dopo aver approvato il contratto di servizio quindicennale che permette all’azienda una seria e ponderata programmazione delle proprie attività. Contiamo molto sulla collaborazione dei cittadini perché liberino le strade e permettano interventi rapidi ed efficaci, senza lasciare più alibi né all’azienda né a chi pensa di poter sporcare la città impunemente”.

“Da parte di ogni ufficio dell’Amministrazione – affermano gli assessori Fabio Giambrone, Giusto Catania e Sergio Marino – ci saranno massima collaborazione e vigilanza per l’attuazione puntuale del piano, che rappresenta solo un primo, anche se significativo, passo per ridare a Palermo condizioni di decoro in tutti i quartieri”.

“La RAP – dichiarano il presidente e il direttore generale, Giuseppe Norata e Roberto Li Causi, punta molto all’efficientamento del servizio di spazzamento e incardina l’azione fondante sullo spazzamento meccanizzato mediante il quale sarà resa più evidente l’azione di pulizia del suolo e di percezione del pulito”.

Per consentire un efficiente e ottimale servizio di spazzamento meccanizzato, la carreggiata stradale dovrà essere sgomberata da tutti i veicoli in sosta. A tal fine, fatta eccezione per le vie o tratti delle stesse in cui sono vigenti dei divieti di sosta permanenti (0:00-24:00) e/o divieti di fermata, già presenti a vario titolo (sicurezza stradale, luoghi sensibili e altro), il Servizio Mobilità Urbana del Comune ha istituito il divieto di sosta temporaneo, ambo i lati, con rimozione coatta dalle ore 21:00 alle ore 03:00 del giorno successivo nelle vie e piazze appresso indicate. La frequenza è settimanale.

Ecco il dettaglio delle strade interessate e i giorni in cui è prevista la pulizia.

LUNEDÌ

Itinerario N.1

via XX Settembre

via Corleo Simone

via Daita Gaetano

piazza Sturzo Luigi

via Scinà Domenico (Sturzo – Turati)

via Turati Filippo

via Puglisi Bertolino Giuseppe

piazza Nascè Francesco

via Carini Isidoro

via Calvi Pasquale

via delle Croci

piazza Crispi Francesco

via dei Cantieri

Itinerario N.2

via Principe di Paternò

via Liszt Franz

piazza Strauss Riccardo

viale Galileo Galilei

via Pacinotti Antonio

MARTEDÌ

Itinerario N.3

via Tasso Torquato

via Foscolo Ugo

via di Marco Domenico

via Sabotino

Itinerario N.4

via Garzilli Niccolò

via la Lumia Isidoro

via Castriota Giorgio

vicolo Ucciardone

Segue O.D. n° 646 del 26/08/2020.

Servizio Mobilità Urbana – 4 –

via del Bersagliere

via dell’Artigliere

piazza Leoni

via Cirrincione Andrea

via Giusti Giuseppe

via Rapisardi Mario

piazza Boccaccio Giovanni

via Albanese Enrico

via Sandron Remo

via Ferro Luzzi Giovanni

via Amari Emerico

MERCOLEDÌ

Itinerario N.5

via Sicilia (Lazio – IV Novembre)

piazza IV Novembre

via Isonzo

via di Giovanni Alessio

via Alfieri Vittorio

via Pirandello Luigi

via Petrarca Francesco

via Pipitone Federico Giuseppe

via Notarbartolo Emanuele

piazza Boiardo Matteo Maria

piazzale Lavagnini Bruno

via Di Maria Eugenio Generale

Itinerario N.6

via Imperatore Federico

via Sampolo

via Duca Della Verdura

via Laurana Francesco

via Alessi Giuseppe

via dell’Autonomia Siciliana

GIOVEDÌ

Itinerario N.7

via Marchese Ugo

piazza Scalia Luigi

via Mattarella Piersanti

via Leopardi Giacomo

viale Scaduto Francesco

piazza Unità d’Italia

via Di Blasi F.P. (B. Giuliano – unità italia)

via d’Annunzio Gabriele

viale Giuliano Boris

viale Piemonte

piazza Restivo Franco

Itinerario N.8

piazza San Francesco di Paola

piazza Amendola Giovanni

via Sammartino

via Dante

piazza Stazione Lolli

piazza Principe di Camporeale

VENERDÌ

Itinerario N.9

via Sciuti Giuseppe

via Terrasanta

piazza Diodoro Siculo

via Dalla Chiesa Carlo Alberto Generale

viale Marchese di Villabianca

via Marchese di Roccaforte

piazza Don Bosco

via Di Giorgio Antonino Generale

Itinerario N.10

via Principe di Villafranca

piazza Mameli Goffredo

via Rizzo Ammiraglio

via Don Orione

via Rabin Isaac

largo Sellerio Antonio

via Luther King Martin

via Sadat Anwar

piazza Cascino Antonio Generale

Per l’attuazione dell’ordinanza n°646 del 26 Agosto 2020, le due spazzatrici previste in turno notturno per i 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), avranno al seguito anche un autocarro a vasca con operatore per eliminare i rifiuti abbandonati su strada.

Oltre a questi itinerari la RAP assicurerà degli itinerari suppletivi, sempre in turno notturno, che copriranno via Cavour, via Roma fino alla stazione centrale e strade limitrofe. Rap assicurerà, inoltre, altri dieci itinerari di spazzamento meccanizzato sia in turno antimeridiano che pomeridiano per la copertura di almeno due itinerari a circoscrizione, con una superficie così complessiva di 80 Km. Allo spazzamento manuale, meccanizzato e igiene del suolo sono dedicati ad oggi circa 240 addetti, con un impiego quotidiano di circa 200 dipendenti al netto di ferie, malattie, congedi, permessi ex L. 104, ecc. Ciascun itinerario di spazzamento coinvolge in media 10 dipendenti.