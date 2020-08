Santana: “Sono carico

PETRALIA SOTTANA (PA) – Mario Alberto Santana è il capitano e leader del Palermo. Lo scorso anno l’argentino ha visto la sua stagione concludersi a dicembre, quando, contro l’Acireale, subì un brutto infortunio. Adesso è pronto a ripartire con tanta voglia e determinazione.

Il suo obiettivo è lottare per la promozione e non fare la comparsa: “Sono carico – dichiara l’argentino in conferenza stampa – perché ho lavorato tanto per arrivare in ritiro nel migliore dei modi. Ho tanta voglia, sto bene e penso che sia la cosa più importante. Ho voglia di lasciare il segno, cercherò di arrivare al meglio per farlo e per dare qualcosa alla squadra e alla città“.

Nella giornata di ieri Boscaglia si è espresso in maniera positiva sull’argentino: “Penso – continua il capitano parlando dell’attestato di stima ricevuto da Boscaglia – che fa piacere quando l’allenatore parla bene di te. Ancora è presto, dobbiamo lavorare tanto e spero che l’attestato di stima nei miei confronti cresca“.

Rispetto allo scorso anno in casa rosanero ci sono dei volti nuovi. Questi sembrano essersi inseriti perfettamente: “I nuovi si sono inseriti bene, hanno trovato un gruppo che sa come aiutarli. Sono molto contenti di essere qui“.

“Il campionato – afferma Santana – l’affronteremo con tanta umiltà. Sarà necessario calarsi subito nel campionato che sarà impegnativo. Se vogliamo tutti la stessa cosa metteremo in difficoltà tutti“.

La “sorpresa“ di questo ritiro è l’assenza di Alessandro Martinelli, fermato da un problema proprio alla vigila della partenza. Il centrocampista svizzero manca tanto alla squadra e al gruppo, ma i compagni gli fanno sentire la vicinanza: “Sentiamo tutti i giorni Martinelli e lo aspettiamo. E’ importante come persona e come giocatore“.

“Le prima impressione su Boscaglia è positiva. Ha chiaro cosa vuole fare e questo – conclude Santana ci regala molte certezze e siamo contenti. Se lavoriamo così possiamo fare tante cose belle“.