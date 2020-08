CATANIA – Tamponi a tappeto per i turisti provenienti da Malta, Grecia e Spagna. Nell’aeroporto di Catania, grazie ai test rapidi sperimentati dall’Asp, è emersa la positività di un turista spagnolo. Ecco cosa è accaduto.

I controlli

Un viaggiatore come tanti altri, senza febbre e asintomatico, ma positivo al Covid. Le unità dell’Asp lo hanno scoperto grazie ai tamponi rapidi, un turista proveniente dalla Spagna è risultato positivo. Le verifiche sono ormai a tappeto, eseguite grazie al protocollo tra Ufficio di sanità marittima e di frontiera e azienda sanitaria provinciale.

Doppio accertamento

Per essere certi del contagio, il turista è stato sottoposto al test rapido e al tampone. Il coronavirus non manifestava alcun sintomo. Lo spagnolo adesso si trova nel covid hotel di Fondachello, dove sono assistiti, in attesa della quarantena, i turisti trovati positivi, ma anche i siciliani che non hanno dove trascorrere il periodo previsto di quarantena.

La strategia

Grazie ai controlli ai turisti, coordinati dal commissario anti covid Giuseppe Liberti e dai manager Asp Franco Luca e Antonio Leonardi, “evitiamo – ha detto Luca a LiveSicilia – che un visitatore asintomatico possa contagiare altri siciliani”.

Nella prima settimana, sono centinaia i tamponi effettuati ai turisti, le operazioni di verifica avvengono all’interno di un’ala dell’aeroporto isolata.