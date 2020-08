SCIACCA – Attraverso una nota, l’Unitas Sciacca ha annunciato l’arrivo di Allegro.

“Emanuele Allegro torna a casa. Protagonista della nostra promozione di due anni fa, il portiere saccense lo scorso anno ha indossato la maglia del Casteltermini, squadra rivelazione del campionato di Promozione. Anche lontano da Sciacca Emanuele ha dimostrato di avere grandi qualità ed è stato tra i migliori della categoria.Il legame con la squadra della sua città continuava ad essere forte e si sono create le condizioni per il suo ritorno.Da oggi fa parte del gruppo di Mister Giuseppe Geraldi e sarà con il resto della squadra a San Vito Lo Capo per l’amichevole in programma nel pomeriggio. Nella foto Emanuele Allegro insieme al Presidente Gioacchino Settecasi e al Direttore sportivo Fabio Miraglia”.