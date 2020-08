Positiva al Covid da sei mesi, perde il lavoro (dopo 19 tamponi)

L'odissea di una donna marchigiana che vive in Abruzzo

Dopo centosettanta giorni in quarantena e 19 tamponi, una donna marchigiana, Nada Cava è ancora positiva al Covid-19. Nei giorni scorsi, Nada ha lanciato il suo secondo appello di aiuto al Messaggero: «Sono veramente arrabbiata. Spero finisca una volta per sempre quest’incubo».

La donna vive in Abruzzo. E adesso, riferisce il Corriere della sera, è stata licenziata dal supermarket dove lavora come banconista. Ma per fortuna il titolare di un altro supermercato le ha proposto un altro impiego da cominciare a settembre. Tampone permettendo.