PALERMO – I fioristi di Confesercenti Palermo ancora una volta coinvolti in un grande evento e in questo caso in una manifestazione di livello nazionale. Assofioristi ha infatti realizzato una composizione floreale in occasione del Giro d’Italia, che prenderà il via il 3 ottobre a Monreale, nel Palermitano. Più di duemila fiori sono stati utilizzati per addobbare i balconi del municipio della cittadina normanna: il colore predominante è il rosa, ovvero quello che identifica da sempre l’evento. Il Comune ha infatti aderito all’iniziativa ‘Balconi rosa’, che si rivolge a tutte le sedi di partenza del ‘Giro’ e l’allestimento è finito sulle foto ufficiali della manifestazione che saranno diffuse tramite i canali social dell’evento e sui principali quotidiani italiani.

La composizione, realizzata dai fioristi Erasmo Ferrante, Giuseppe Federico, Luigi D’Antona, Tommaso Cospolici, Massimo Di Fiore e Paolo Camaretta, è formata soprattutto da rose, ortensie e sancarlini, tutti fiori di pregio accuratamente scelti dai professionisti del settore. “Siamo onorati di partecipare ad un evento così importante – dice il presidente di Assofioristi Palermo, Ignazio Ferrante -. Ancora una volta la nostra associazione viene coinvolta in una manifestazione di grande rilievo e siamo lieti di poter contribuire alla promozione di una cittadina come Monreale, da sempre uno dei luoghi magici della nostra Sicilia”. “I nostri fioristi ci stupiscono ancora una volta – aggiunge Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo – e oggi lo fanno realizzando una composizione all’insegna dell’eleganza e della delicatezza. Il Giro d’Italia è una nuova occasione per valorizzare il nostro territorio e siamo orgogliosi del contributo fornito da Assofioristi, che con la loro professionalità replicheranno l’allestimento floreale anche il giorno della partenza, il 3 ottobre”.