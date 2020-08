Una imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto al largo di Crotone. Sul natante successivamente c’é stata un esplosione causata dal carburante a bordo. Non si sa se ci sono vittime. A Lampedusa è sempre più emergenza. Nella notte è entrato in porto un vecchio peschereccio, con circa 450 migranti. Il sindaco dell’isola Totò Martello annuncia che domani convocherà i rappresentanti delle associazioni di categoria dell’isola per dichiarare lo sciopero generale contro “il silenzio del governo”.