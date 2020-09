PETRALIA SOTTANA (PA) – La prima settimana di ritiro del Palermo di mister Roberto Boscaglia sta per volgere al termine. Questi, per i rosanero sono stati giorni di grande lavoro e grande fatica in vista del prossimo campionato.

Boscaglia, coadiuvato dal suo staff, sta facendo un lavoro di preparazione abbastanza intenso. La squadra, oltre a mettere benzina sulle gambe, sta lavorando sulla tattica in vista della prossima stagione e si lavora in maniera intensa sul modulo che sarà, almeno inizialmente, il 4-2-3-1.

Da questo è partito Boscaglia, ma non vuole fossilizzarsi perché ha detto più volte che in base allo stato di forma dei suoi calciatori potrebbe variare il modulo.

I primi giorni di ritiro hanno visto lo stop di Pelagotti e Doda. I due stanno già lavorando insieme ai fisioterapisti per rientrare in gruppo e, presumibilmente, dalla prossima settimana.

Il resto della squadra lavora senza problemi, ma i carichi di lavoro si fanno sentire e nei prossimi giorni aumenteranno ancora di più.