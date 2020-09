Una domenica di agosto in via Luigi Rizzo.

Ci sono immagini che fanno bene al cuore. Ci sono gesti che riescono a mettere a tacere polemiche e abbattere barriere. SeAnche se solo per pochi secondi, riescono a polverizzare divisioni. Ma sono secondi preziosi in questo preciso momento storico.

Stranieri al lavoro

Questa mattina alcuni volontari stranieri hanno deciso di ripulire una delle strade tra corso Sicilia e San Berillo Vecchio. Precisamente il tratto di via Luigi Rizzo compreso tra la via Sturzo e la via Di Prima, che ultimamente è stato teatro di molti eventi di cronaca nera.

Armati di buona volontà hanno spazzato via i rifiuti che si sono accumulati sui marciapiedi nel weekend. Un piccolo dono per ridare decoro al quartiere dove anche loro vivono.

L’apprezzamento dei residenti

“Sta accadendo questo adesso – commenta Ivan Maravigna, portavoce del comitato civico di Corso Sicilia – se vuole essere un gesto distensivo nei confronti dei residenti è ben apprezzato”.

Dopo segnalazioni alle autorità competenti e rimpalli di responsabilità “stamattina ci hanno pensato loro”, ammette Maravigna. Che aggiunge: “È l’ennesima prova che tutto ciò che avverrà di buono, avverrà spontaneamente nella totale assenza di politica e istituzioni”.