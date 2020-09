PETRALIA SOTTANA (PA) – Sta per chiudersi la prima settimana di ritiro del Palermo. I rosanero stanno preparando il prossimo campionato di Serie C e per farlo si sono rinforzati con alcuni calciatori che conoscono la categoria. Uno di questi è l’esterno Nicola Valente, intervenuto oggi in conferenza stampa.

“Penso che ogni giocatore – dichiara il calciatore – ogni anno punta a fare il meglio, cioè arrivare nelle prime posizioni. Qui l’obiettivo iniziale è arrivare pronti alla prima di campionato e nel migliore dei modi, poi si vedrà. Sono arrivato per cinque anni ai playoff e spero, a livello personale, di fare qualcosa in più“.

Per Valente questo può essere l’anno per fare il salto definitivo: “A Carrara è stato il mio anno migliore e avevo delle possibilità, ma Palermo è una piazza irrinunciabile e quando hanno chiamato sono partito subito. Questa è un’occasione irrinunciabile“.

Valente lo scorso anno indossava la maglia della Carrarese e lì ha avuto modo di lavorare con Baldini e Berti, entrambi ex Palermo. Con loro, prima di trasferirsi in Sicilia, c’è stato modo di parlare della piazza: “Avevo parlato in passato di questa piazza con Berti. Mi ha augurato di andarci a giocare, quando si è concretizzato il trasferimento mi ha chiamato ed era felice per me, così come Baldini. Questa , anche in Serie C, è una piazza da Serie A. Sono onorato di essere qui“.

“Nel corso della mia carriera – continua Valente che è un calciatore in grado di giocare sia sull’esterno destro che sinistro – ho sempre ritenuto che l’allenatore decideva dove farmi giocare. Io nasco esterno sinistro ed è lì che ho giocato la maggior parte della mia carriera. Sono qui per allenarmi e ascoltare il mister. Sarò lieto, se dovesse chiederlo, di fare il difensore o la prima punta“.

Valente ha anche raccontato qualche retroscena legato alla trattativa che l’ha portato in rosanero: “Il Palermo mi aveva cercato qualche mese fa, quasi alla fine del lockdown però ero impegnato nei playoff, una settimana dopo eravamo d’accordo su tutto“.

“Quando ha firmato Boscaglia – conclude Valente – ero felice di essere allenato da lui. Ho giocato contro le sue squadre che erano le più forti del campionato, ci martella e va benissimo. Bisogna tenere sempre, soprattuto qui a Palermo, l’attenzione sempre molto alta. Il mister lo conosco per la sua fama. Posso dire che vedo una persona molto sicura del suo lavoro, decisa, sa esprimere i suoi concetti e parlare con i giocatori. Ci sarà modo di conoscerci meglio. Sono qui per dare il meglio“.