PALERMO – La Cgil e la Flai regionali si apprestano a presentare un esposto alla magistratura sulle responsabilità degli incendi che stanno devastando in questi giorni la Sicilia. “ Va fatta luce su quanto accaduto- dicono Alfio Mannino e Tonino Russo, segretari della Cgil e della Flai- individuati gli interessi e le persone che stanno dietro questo disastro, la regia occulta, e le pene devono essere severe”. I due esponenti sindacali aggiungono che “chiamare in causa i forestali, con qualunque mezzo social compresi, che da quanto accaduto ricavano solo un danno visto che il loro posto di lavoro va in fumo, oltre ad essere assurdo sarebbe diffamatorio e non esiteremo a procedere per le vie legali”. Mannino e Russo chiedono al governo nazionale e a quello regionale “di istituire negli aeroporti siciliani, di concerto con l’aeronautica militare e l’esercito, una flotta aerea stanziale, che possa intervenire subito sugli incendi, non gravando ulteriormente sui conti pubblici e sulle tasche dei siciliano”.