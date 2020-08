MESSINA – Sarà eseguito domani, alle 15, nel Dipartimento di geologia forense dell’università di Messina l’esame disposto dalla Procura di Patti sul cranio dei resti di bambino trovati nelle campagne di Caronia, che tutti ritengono siano di Gioele. Gli accertamenti saranno eseguiti da geologi ed entomologi forensi per accertare la natura dei granelli di terra presenti sul cranio per poi compararli con quelli presenti nella zona del ritrovamento anche per verificare se il corpo è stato spostato o meno. (ANSA).