I danni e le tragedie del maltempo. Cosa è previsto per oggi.

Lutto cittadino oggi a Massa, dove nella frazione di Marina sono morte le due sorelline di 3 e 14 anni schiacciate da un albero caduto per il maltempo sulla tenda da campeggio nella quale dormivano. Nel Varesotto ancora senza esito le ricerche del 38enne travolto da un torrente in piena. Autobrennero chiusa per l’esondazione dell’Adige.

Oggi allerta arancione in Veneto, Alto Adige e Lazio; gialla in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.