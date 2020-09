PALERMO – Il Palermo è all’ottavo giorno di ritiro in quel di Petralia Sottana agli ordini di mister Boscaglia. La squadra rosanero anche oggi svolgerà una doppia seduta d’allenamento.

Mentre sembra sempre più vicino l’arrivo del terzino Niccolò Corrado dell’Inter, si cerca sempre il bomber che possa fare la differenza in squadra.

Intanto oggi alle ore 12:15 interverrà in conferenza stampa il nuovo arrivato Ivan Marconi, difensore di grande esperienza per la serie C che lo scorso anno ha vinto con il Monza il campionato.