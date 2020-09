Cittadella giudiziaria, Torrisi: “Stupito dal silenzio dell’amministrazione”

CATANIA – Cittadella giudiziaria: Jacopo Torrisi, delegato alla città di Catania Partito Democratico, risponde all’assessore Marco Falcone. “Stupisce che l’Amministrazione comunale che aveva dato ampio risalto a questa straordinaria accelerazione nella realizzazione del Palazzo di Giustizia oggi taccia di fronte ad una sentenza a dir poco imbarazzante. Seguendo il consiglio dell’assessore Falcone abbiamo letto la sentenza del TAR. I lavori proseguiranno di certo, così come é certo che questa demolizione non é stata eseguita da chi aveva diritto di farla e questa non é stuentalizzazione politica ma inconfutabile norma di legge”, dice. “Questo errore non costerà qualche migliaio di euro di risarcimento alle casse pubbliche ma ben di più. Sappiamo bene eh questa sentenza non inficia la realizzazione del palazzo di giustizia che é da sempre un obiettivo che, come partito democratico, abbiamo sostenuto, ma getta pesanti perplessità sulle procedure eseguite”, spiega Torrisi. “Come forza d’opposizione di questa cittá non ci possiamo accodare al silenzio dell’Amministrazione comunale e intendiamo vigilare perché vengano rispettate tutte le norme di legge relative alla realizzazione di questa grande opera per cui lo Stato Italiano (e non il Governo regionale come erroneamente detto), ha stanziato ben 40.000.000 di euro che devono essere spesi nel modo più corretto e trasparente. Accogliamo l’invito all’incontro pubblico annunciato da Falcone dove avvieremo un confronto. Il palazzo di Giustizia é un’opera pubblica di importanza vitale che Catania aspettava da anni, come partito democratico di Catania, e con il supporto dei noi ste consiglieri comunali, vigileremo perché si realizzi non solo presto ma nella assoluta legalità”, conclude.