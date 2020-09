Sono 181, dei 217 che erano sul pattugliatore Dattilo della Guardia costiera e sono stati trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle, i migranti che sono in viaggio su degli autobus verso Palermo. Saranno imbarcati sulla nave quarantena Allegra assieme ai 353 della Sea Watch 4. Per gli altri 36, al momento rimasti alla tensostruttura di Porto Empedocle, la Prefettura di Agrigento attende indicazioni per i loro collocamento. I 217 migranti ieri erano stati trasferiti dall’hotspot di Lampedusa.