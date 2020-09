CATANIA – Elodie, reduce dai successi estivi di Guaranà e Ciclone porterà a Catania il suo “This Is Summer”. Il live di Elodie è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, ill festival che punta a valorizzare il territorio siciliano grazie ad una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta del turismo musicale legato agli eventi. La kermesse vede la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Taormina, del Comune di Catania, del Comune di San Giovanni La Punta e della Fondazione Taormina Arte. Gli eventi sono tutti realizzati nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19.

“Sono super carica – ha commentato Elodie – sono tornata al lavoro appena il lockdown me lo ha permesso. Nelle ultime settimane sono stata molto impegnata tra le prove in studio di registrazione e i live estivi in giro per l’Italia. Ho scoperto, durante l’isolamento, quanto il lavoro sia uno stimolo fondamentale. Avere un obiettivo, svegliarsi ogni mattina con l’intenzione di perseguirlo è ciò che desidero ed è ciò che mi fa stare bene. La musica per me è vita, non è solo il mio lavoro, è la mia passione, il mio modo per fare bene, per trasmettere agli altri quello che sono e provo”. Elodie è tra le artiste più ascoltate in radio grazie ai singoli “Guaranà” e “Ciclone”, due brani che hanno confermato la sua popolarità.

“Guaranà era pronta già da tempo – continua Elodie – ma l’abbiamo messa a punto e rifinita nelle poche settimane prima che uscisse. Sentivo che era il momento giusto per questo pezzo che vuole regalare un senso di libertà all’estate 2020, un’estate strana, diversa dal solito e per molti sicuramente più difficile. Ciclone è brano un po’ vintage, nasce dalla collaborazione di tanti stili e sonorità diverse e la melodia mi ha conquistata fin dal primo ascolto”.

Il Wave Summer Music ospiterà domani anche Chadia Rodriguez. Classe ’98, Chadia è stata la prima rapper donna sulla copertina di una playlist rap di Spotify Italia. Il video del singolo “Sister (Pastiglie)”, ispirato alla hit punk degli anni ’90 “Pastiglie” dei Prozac+, raggiunge in meno di 24 ore i 100.000 plays su YouTube, entrando nella top 10 delle tendenze. “3G” feat. Jake La Furia, viene pubblicato a dicembre, e Chadia entra di diritto nelle classifiche Spotify del rap italiano, collezionando milioni di streaming su Spotify e altrettante views su Youtube.

Il 2020 è l’anno di “Bella così”, un successo radiofonico che rappresenta il cuore di un progetto contro la violenza sulle donne, il cyberbullismo e il body shaming. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone e nel circuito Sicilia Ticket e domani saranno messi in vendita al botteghino allestito a Villa Bellini. Il live avrà inizio alle 21:30.