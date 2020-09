PALERMO – “Ho presidiato tutta la notte il porto di Palermo dove un altro centinaio di migranti è stati imbarcati sulla nave quarantena “Allegra” della compagnia GNV, dopo un trasferimento in pullman da Porto Empedocle. Per quanto al momento ci è dato sapere, la stessa nave tornerà alla volta di Lampedusa, sempre più assurdamente diventata l’hotspot d’Europa. E in questo momento, attendiamo la Sea Watch 4, della omonima Ong che sta navigando tra Ustica e Terrasini, ancora una volta in direzione Palermo, con 353 migranti a bordo. Chi dovrà prendersi cura di loro?”. A dichiararlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimeno Cambiamo la Sicilia.

Vincenzo Figuccia sur Mardi 1 septembre 2020

“Non siamo mai stati razzisti, qui il punto è un altro – dice Figuccia -. La deformazione orlandiana dell’accoglienza a tutti i costi e fine a sé stessa sta ingenerando caos in città e più in generale in una Regione letteralmente abbandonata dal governo nazionale e costretta a contare sulle proprie forze. Il timore dei contagi legati all’attuale emergenza sanitaria e l’esplosione degli hotspot-pollaio rendono intollerabile questa “navetta” Africa-Sicilia. Le altre piazze europee da Parigi a Berlino, pensano egoisticamente al proprio rilancio senza curarsi minimamente della questione. Mentre qui dopo tanti sacrifici, dopo la sanguinosa chiusura del lockdown tanti hanno perso il lavoro con un’economia regionale che continua a sgretolarsi. Basta ipocrisie, basta buonismi, più dignità per tutti: siciliani e migranti compresi”.