PALERMO – E’ stato minacciato e costretto a prelevare soldi al bancomat in piazza Vittorio Veneto a Palermo. La scena non è passata inosservata, tanto che qualche passante è riuscito a fornire una descrizione sommaria del rapinatore e dello scooter a bordo del quale è poi scappato. Gli agenti delle volanti intervenuti dopo le chiamate alla linea unica d’emergenza 112 hanno ascoltato il racconto della vittima per cercare di risalire all’identità del bandito. Gli agenti sarebbero già sulle tracce dell’aggressore. (ANSA).