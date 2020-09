PALERMO – “Di fronte al un calo dei redditi del 3% durante il lockdown e del conseguente calo dei consumi, che l’Istat stima per il Sud nel 7%,l’unica strada per la ripartenza sono gli investimenti. Ma, nonostante la clausola del 34%, il governo per il Mezzogiorno ha previsto sulle manovre finanziarie del 2020 solo il 27%. Ci auguriamo una presa di posizione forte del governo regionale”.

Lo dice Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia. “Si fa presto a dire Mezzogiorno – aggiunge – quando poi l’azione politica non è conseguente. Di fronte a una attenzione non adeguata del governo nazionale il governo regionale dovrebbe battere i pugni con maggiore determinazione piuttosto che esercitarsi in scontri istituzionali utili alla propaganda ma non risolutivi dei problemi”.

Mannino sottolinea che “nelle prossime settimane si decide il futuro della nostra regione e del mezzogiorno con la programmazione delle risorse del recovery found che servono a rideterminare l’apparato produttivo”. “Non possiamo perdere questa occasione – conclude- non possiamo perdere risorse che possono essere determinanti per la ripresa dell’economia e dell’occupazione”. (ANSA).

