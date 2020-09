CATANIA – Finisce con un inatteso, ma tutto sommato positivo, fuoriprogramma l’avventura dei due turisti bergamaschi che, in vacanza nella città etnea, erano rimasti vittime del catanese 43enne A.A.L. il quale si era appropriato del camper dei due vacanzieri, temporaneamente posteggiato lungo il litorale della Playa. La goffa operazione criminale ha avuto un altrettanto goffo seguito allorché, posteggiato il grosso mezzo in un’area del quartiere Librino, A.A.L. non ha trovato di meglio che camuffarlo con un pezzo di nastro nero, posto a modificarne la targa.

Ai poliziotti delle Volanti, per ritrovare il mezzo rubato è stato sufficiente sfruttare la conoscenza del territorio e la loro usuale abilità, grazie alla quale hanno condotto una breve ma accurata indagine che ha portato all’identificazione del responsabile del grave fatto.

Così, questo pomeriggio, gli agenti hanno riconsegnato il mezzo ai turisti. Il pronto rinvenimento e la consegna del veicolo, avvenuta all’interno di un’area di parcheggio dell’Aeroporto Vincenzo Bellini dov’era stato provvisoriamente ricoverato, sono stati anche favoriti dalla continua implementazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Questore di Catania Mario Della Cioppa e ha indotto una maggiore percezione della sicurezza tanto nei cittadini bergamaschi, quanto in tutti i catanesi che hanno a cuore l’immagine e il buon nome della città di Catania.