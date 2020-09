I carabinieri erano in perlustrazione a Linguaglossa, quando hanno intercettato due autocarri per il trasporto di animali, preceduti da un'autovettura.

Linguaglossa (CT). Arrestati quattro razziatori di bestiame: sono tutti calabresi. I carabinieri di Randazzo, Maletto e Maniace hanno arrestato, con l’accusa di furto di bestiame, Giuseppe Olivieri, Benito Tavella, Paolo Alvaro e Pasquale Zampaglione, accusati di “ricettazione aggravata in concorso”.









L’arresto

I carabinieri erano in perlustrazione a Linguaglossa, quando hanno intercettato due autocarri per il trasporto di animali, preceduti da un’autovettura. “Gli autisti degli autocarri – scrivono gli inquirenti – alla vista dei carabinieri arrestavano la marcia e abbandonavano i veicoli per darsi alla fuga nelle campagne circostanti, mentre l’autovettura con a bordo altri due soggetti accelerava vorticosamente fuggendo in direzione del centro abitato di Linguaglossa”.

La fuga

I quattro razziatori di bestiame sono fuggiti, ma i carabinieri li hanno bloccati dopo pochi minuti. Rinvenuti, dentro gli autocarri, 18 bovini: “Tutti dotati di marchio auricolare, che ha consentito di risalire al proprietario, un messinese”.

I carabinieri hanno restituito i capi di bestiame al proprietario.