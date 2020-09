PALERMO – Infissi nuovi per garantire il ricambio d’aria, manutenzione straordinaria dei bagni, estrattori d’aria, spazi supplementari all’aperto, nuovi pavimenti esterni, potature degli alberi per evitare pericoli e rifunzionalizzazione degli ingressi secondari. Il comune di Palermo mette a frutto il milione e 800 mila euro inviato dal governo nazionale per la riapertura delle scuole: la giunta Orlando ha approvato un piano di interventi, alcuni dei quali già effettuati, per rendere le aule sicure e accoglienti per alunni e docenti per un totale di 1,3 milioni.

Un lungo elenco di interventi messo a punto dagli uffici dell’assessorato alla Scuola e da una apposita task-force che prima ha valutato la capienza di cinque istituti a campione, per un totale di 22 plessi, poi ha inviato un questionario ai dirigenti scolastici per capire le singole esigenze e in seguito ha tenuto degli incontri tematici. Un lavoro propedeutico alla programmazione delle attività urgenti da cui è emerso che, in città, solo in alcuni casi ci sono esuberi di alunni ma un po’ tutte le scuole, invece, hanno chiesto di operare sui giardini, sugli accessi alle scuole e sugli spazi all’aperto. Il Comune si è così rivolto a Reset per gli interventi sul verde e alla ditta incaricata della manutenzione nell’ambito dell’accordo quadro del 2017. I dirigenti hanno anche chiesto aree cuscinetto pedonali, la regolazione del traffico per evitare assembramenti e aree di stoccaggio in cui posizionare i banchi da smaltire in attesa di quelli nuovi. In totale gli edifici di proprietà comunale sono 240, di cui due terzi realizzati fra gli anni Trenta e gli anni Settanta.

Un programma dettagliato su tutto il territorio, suddiviso per circoscrizione, approvato dalla giunta Orlando. In Prima la scuola Perez vedrà la sistemazione esterna dell’atrio e una nuova pavimentazione antitrauma, il plesso Calcutta verrà dotato di corrimano e griglia nella scala d’emergenza, la Verga avrà ripristinato il cancello, alla Nuccio si sostituirà quello d’ingresso completo di pensilina. Al Ferrara si poteranno gli alberi e al Turrisi Colonna si sostituiranno gli infissi.

Passando alla Seconda circoscrizione, la Natoli avrà bagni nuovi al piano terra, la Puglisi un nuovo cancello, Kolbe e Bixio 1 nuove pavimentazioni gioco, la Corrao nuove uscite d’emergenza, alla Pertini sarà rifatto il pavimento esterno e all’Ingrassia si provvederà a rinnovare le finestre. In Terza le maestranze rifaranno il pavimento esterno alla Salgari, alla Alongi verranno riviste le uscite di sicurezza, al plesso Oreto della Boccone verrà montata una pensilina all’ingresso, alla Mattarella sarà la volta di nuovi bagni e cancelli. In Quarta gli operai saranno impegnati alla Arculeo, alla Carmelo Onorato, al plesso Lombardo Radice, alla Mantegna-Bonanno, nei vari plessi della Montegrappa e della Pestalozzi e alla Scinà, tanto per citarne alcune.

Alla De Amicis, Quinta circoscrizione, verranno demoliti 16 tramezzi, alla Gabelli sarà manutenuta la ringhiera, al plesso Impastato saranno rifunzionalizzate l’ex casa del custode, l’ex presidenza e l’ex segreteria per ospitare quattro sezioni dell’infanzia per un totale di 86 alunni. Alla Verdi, in Ottava, si aggiungeranno due sezioni di materna, mentre al plesso Marvuglia della Wojtyla saranno realizzarti dieci bagni per le sezioni dell’infanzia.

Di seguito l’elenco completo degli interventi

Prima circoscrizione

– ” I.C. PEREZ – M. T. DI CALCUTTA- PLESSO PEREZ” – sistemazione esterna atrio ingresso infanzia e pavimentazione gioco antitrauma

– “PLESSO M. T. DI CALCUTTA*” – corrimano e griglia scala emergenza

– “I.C. NUCCIO SEDE VERGA” – ripristino cancello e riparazione gradini ingresso

– “I.C. NUCCIO- VERGA PLESSO NUCCIO” – sostituzione cancello ingresso e pensilina ingresso

– “I.C. AMARI RONCALLI- FERRARA SEDE Amari” – pavimentazione gioco antitrauma, sostituzione e revisione infissi

– “I.C. AMARI RONCALLI- FERRARA PLESSO FERRARA” potatura alberi

– “I.C. RITA ATRIA (ex Turrisi Colonna- d’Acquisto) pavimentazione gioco antitrauma, servizio igienico H SEDE* “

– “I.C. RITA ATRIA PLESSO TURRISI COLONNA” sistemazione esterna atrio ingresso, pavimentazione gioco antitrauma, sostituzione infissi

– “I.C. RITA ATRIA PLESSO VALVERDE” pavimentazione gioco antitrauma, servizio igienico H

Seconda circoscrizione

– “I.C. DI VITTORIO PLESSO NATOLI” rifacimento wc piano terra

– “I.C. R. GUTTUSO PLESSO KOLBE” pavimentazione gioco antitrauma

– “I.C. P. P. PUGLISI SEDE” revisione cancelli ingresso

– “I.C. P. P. PUGLISI PLESSO N. BIXIO 1” pensilina ingresso e pavimentazione gioco antitrauma ​

– “I.C. P. P. PUGLISI PLESSO CORRAO” pensilina ingresso, pavimentazione esterna, pavimentazione gioco antitrauma, verifica e riparazione uscite di emergenza

– “I.C. P. P. PUGLISI PLESSO ILARIA ALPI” revisione cancelli ingresso, verifica e riparazione uscite di emergenza

– “I.C. SPERONE- PERTINI SEDE” pavimentazione esterna

– “I.C. SPERONE- PERTINI PLESSO RANDAZZO” pavimentazione esterna e pavimentazione gioco antitrauma

– “I.C. SPERONE- PERTINI PLESSO AGOSTINO” pensilina ingressi e pavimentazione esterna

– “I.C.SPERONE- PERTINI PLESSO SACCO E VANZETTI” pensilina ingressi e pavimentazione esterna

– “I.C. SPERONE- PERTINI PLESSO PERTINI” pavimentazione esterna e sostituzione infissi

– “D.D. MANERI – INGRASSIA PLESSO INGRASSIA” pavimentazione esterna, servizi igienici infanzia, potatura alberi

– “D.D. MANERI – INGRASSIA PLESSO MANERI” pavimentazione esterna, intonaco scala emergenza

– “D.D. ORESTANO SEDE” pensiline ingressi e pavimentazione esterna

– “D.D. ORESTANO PLESSO CONTE FEDERICO” pensiline ingressi e pavimentazione esterna

– “D.D. ORESTANO PLESSO SAN CIRO 48/A” pensiline ingressi e pavimentazione esterna

– “D.D. ORESTANO PLESSO SAN CIRO 48” pensiline ingressi e pavimentazione esterna

– “D.D. CAVALLARI SEDE ” pavimentazione esterna

Terza circoscrizione

– “D.D. SALGARI” pavimentazione esterna

– “D.D. SALGARI PLESSO ALONGI” pensilina ingresso infanzia, pavimentazione esterna,

revisione uscita di sicurezza

– “I.C. BOCCONE PLESSO ORETO” pensilina ingresso infanzia

– “I.C. MAREDOLCE (ex QUASIMODO- OBERDAN)” pavimentazione gioco antitrauma

– “I.C. MATTARELLA-BONAGIA SEDE BONAGIA” pensilina ingresso, manutenzione cancello, revisione uscita di sicurezza

– “I.C. MATTARELLA-BONAGIA PLESSO MANCINO” pensilina ingresso, manutenzione cancello, revisione uscita di sicurezza

– “I.C. MATTARELLA-BONAGIA PLESSO MATTARELLA” pensilina ingresso, manutenzione cancello, revisione uscita di sicurezza, rifacimento servizi igienici

– “I.C. MATTARELLA-BONAGIA PLESSO T. BARTOLOMEO” pensilina ingresso, manutenzione cancello, revisione uscita di sicurezza

– “I.C. MATTARELLA-BONAGIA PLESSO ALOI” pensilina ingresso, manutenzione cancello, revisione uscita di sicurezza

– “I.C. MATTARELLA-BONAGIA PLESSO VIA DEL BASSOTTO” pensilina ingresso, manutenzione cancello, revisione uscita di sicurezza, pavimentazione gioco antitrauma ​

– “I.C. PIRANDELLO-BORGO ULIVIA” pensilina ingresso, revisione infissi, potature, pavimentazione aree esterne

– “I.C. PIRANDELLO-BORGO ULIVIA PLESSO PIRANDELLO” ripristino pavimentazione interna, verifica impianto elettrico, sostituzione uscite di sicurezza, manutenzione

straordinaria servizi igienici, sostituzione porte interne e ripresa intonaci interni

– “I.C. GIUSEPPE SCELSA PLESSO A. SOLE” revisione cancello, pavimentazione gioco antitrauma, fornitura terra vegetale

– “I.C. GIUSEPPE SCELSA PLESSO VILLAGRAZIA” revisione cancello, pensilina ingresso e manutenzione portoni e sostituzione e revisione infissi in legno.

– “S.M.S. CESAREO” manutenzione pavimentazione esterna

Quarta circoscrizione

– “D.D. ARCULEO SEDE” potatura, pensilina e cancello scala di emergenza

– “D.D. ARCULEO PLESSO ENEA ROSSI” pensilina

– “D.D. ARCULEO PLESSO CENTRO SOCIALE” ringhiera perimetrale e cancello, potatura

– “I.C. LOMBARDO RADICE-MAZZINI PLESSO CARMELO ONORATO” pavimentazione gioco antitrauma

– “I.C. LOMBARDO RADICE-MAZZINI PLESSO LOMBARDO RADICE” pavimentazione

esterna

– “I.C. MANTEGNA-BONANNO SEDE” manutenzione cancello, pavimentazione esterna, manutenzione uscite di sicurezza

– “I.C. MANTEGNA – BONANNO PLESSO MANTEGNA VECCHIO” sostituzione uscite di sicurezza e rifacimento servizi igienici, rifacimento cancello

– “I.C. MANTEGNA – BONANNO PLESSO BORSELLINO” rifacimento servizi igienici pavimentazione palestra

– “I.C. MONTEGRAPPA- SANZIO SEDE SANZIO” ripristino campo di calcio

– “I.C. MONTEGRAPPA-SANZIO PLESSO LI BASSI” ripristino rampa di accesso

– “I.C. MONTEGRAPPA-SANZIO PLESSO MONTEGRAPPA” rifacimento pavimentazione esterna, sostituzione infissi

– “I.C. MONTEGRAPPA-SANZIO PLESSO MEDAGLIE D’ORO” rifacimento pavimentazione esterna, estirpazione alberi

– “I.C. PESTALOZZI- CAVOUR SEDE CAVOUR” corrimano accesso seminterrato e pensilina ingresso principale

– “I.C. PESTALOZZI- CAVOUR PLESSO VITTORINO DA FELTRE” sostituzione e revisione infissi e uscite di sicurezza e manutenzione cancelli

– “I.C.PESTALOZZI- CAVOUR PLESSO MARINELLA BRAGAGLIA” pensilina ingresso e area gioco materna

– “I.C. PESTALOZZI- CAVOUR PLESSO PESTALOZZI” pensilina ingresso e pavimentazione esterna

– “I.C. SCINA’- COSTA SEDE” revisione uscite di sicurezza e rifacimento pavimentazione esterna

– “I.C. SCINA’- COSTA PLESSO COSTA” revisione uscite di sicurezza e rifacimento pavimentazione esterna e ripristino cancelli ingresso

– “I.C. SCINA’ – COSTA PLESSO GIOBERTI revisione uscite di sicurezza area gioco pavimentazione antitrauma, potatura alberi

– “I.C. VITTORIO EMANUELE III- CAPITANO BASILE SUCC./PLESSO C. BASILE” pensilina ingresso

– “I.C. VITTORIO EMANUELE III- CAPITANO BASILE PLESSO PAULSEN” pensilina ingresso

– S.M.S. GRAMSCI SEDE revisione uscite di sicurezza, corrimano scala

– “S.M.S. GRAMSCI VIA PIAZZA revisione uscite di sicurezza

– “S.M.S. GRAMSCI VIA ARCULEO” revisione uscite di sicurezza

– “I.C. ANTONIO UGO – ANNESSA ISTITUTO D’ARTE * SEDE” pavimentazione esterna, fornitura terra vegetale, potatura alberi, demolizione tramezzi ripostigli

– “I.C. ANTONIO UGO PLESSO SALEMI parapetto scala interna, pavimentazione esterna e sportiva e pensiline ingessi

Quinta circoscrizione

– “D.D. DE AMICIS SEDE pensiline di ingresso, manutenzione pavimentazione esterna, demolizione n. 16 tramezzi

– I.C. BOCCADIFALCO-TOMASI DI LAMPEDUSA SEDE EMANUELA LOI pavimentazione esterna, potatura e pavimentazione gioco antitrauma

– “I.C. BOCCADIFALCO-TOMASI DI LAMPEDUSA PLESSO T. LAMPEDUSA” sostituzione infissi seminterrato, pavimentazione resiliente, pareti in cartongesso, scivoli ingressi

– “D.D. GABELLI SEDE” manutenzione ringhiera

– D.D. GABELLI PLESSO PASCOLI pavimentazione gioco antitrauma

– “I.C. CAPUANA” pensilina ingresso, manutenzione infissi, manutenzione UDE

– “I.C. CAPUANA PLESSO NICOLO’ TURRISI” manutenzione uscite di sicurezza pensilina ingresso

– “I.C. COLOZZA-BONFIGLIO SEDE” manutenzione straordinaria area esterna

– “I.C. COLOZZA-BONFIGLIO PLESSO SCIPIONE DI CASTRO” manutenzione area gioco pavimentazione gioco antitrauma

– “I.C. L. DA VINCI- CARDUCCI SEDE” manutenzione infissi, manutenzione pavimentazione esterna, abbattimento e potatura pini, pensilina ingresso

– “I.C. MANZONI – P. IMPASTATO – SEDE” Manzoni pensilina ingresso, sostituzione e manutenzione infissi”

– “I.C. MANZONI – P. IMPASTATO PLESSO IEVOLELLA” pensilina ingresso

– “I.C. MANZONI – P. IMPASTATO PLESSO IMPASTATO” pensilina ingresso, manutenzione straordinaria volta alla ri-funzionalizzazione dell’alloggio ex-custode, edificio non utilizzato nell’Anagrafe edilizia scolastica, dell’ex-presidenza e degli ex-spazi segreteria per collocare le sezioni dell’Infanzia nel plesso scolastico Impastato, ubicato in via Di Martino nel quartiere Noce, in prossimità di Piazza Principe di Camporeale. Saranno così ospitate in sicurezza n. 4 sezioni dell’infanzia per un totale di 86 alunni. L’ingresso sarà ubicato nello spazio compreso tra l’ex alloggio del custode e l’edificio scolastico. Il progetto prevede la realizzazione di una batteria di wc baby, distribuiti nel rispetto dei parametri normativi e saranno direttamente areati e illuminati. Ogni sezione, quindi, sarà autosufficiente e autonoma. Il progetto prevede, altresì, la realizzazione di un W.C.H provvisto di vaso igienico dotato di comando a pedale per l’erogazione dell’acqua di cacciata. Gli infissi interni dell’ex-presidenza e degli ex-spazi segreteria, recentemente sostituiti, saranno mantenuti, saranno inseriti altri nuovi ​infissi che garantiranno ottimi requisiti termici ed acustici simili a quelli precedentemente inseriti a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria.

– “I.C. MANZONI – P. IMPASTATOPLESSO G. LA PIRA” pensilina ingresso, ripristino pavimentazione scala d’emergenza

– “I.C. PRINCIPESSA ELENA SEDE “sostituzione uscita d’emergenza

– I.C. P.SSA ELENA PLESSO BAVIERA” sostituzione uscita d’emergenza pavimentazione esterne e area gioco antitrauma

– “I.C. RITA LEVI MONTALCINI PLESSO BORSELLINO” pavimentazione esterne e sostituzione infisso, potatura

– “I.C. G. RUSSO -F. RACITI SEDE” pavimentazione esterne

– “I.C. G. RUSSO – F. RACITI PLESSO MARITAIN” pavimentazione esterne, potatura pini, rifacimento servizi igienici

– “I.C. G. RUSSO – F. RACITI PLESSO AGAZZI” rimozione ceppaie

– “I.C. G. RUSSO – F. RACITI PLESSO F. RACITI” riparazione cancelli e pensilina

– “I.C. UDITORE- SETTI CARRARO SEDE SETTICARRARO” pensilina

– “I.C. UDITORE- SETTI CARRARO PLESSO VERGA” pavimentazione cortile

– “I.C. BUONARROTI SEDE” sostituzione cancello, pavimentazione esterna, revisione infissi, demolizione tramezzo

– “I.C. BUONARROTI PLESSO CASTELLANA” pavimentazione esterna, revisione infissi demolizione tramezzo

– “I.C. BUONARROTI PLESSO LIVIO BASSI” pavimentazione esterna e revisione infissi

Sesta circoscrizione

– “D.D. MONTI IBLEI SEDE ” marmi scale di accesso, pensiline ingressi, ripristino ingresso via B. Pace, riparazione pavimentazione esterne

– “D.D. MONTI IBLEI PLESSO GANDHI” pensiline ingressi e pavimentazione antitrauma, potatura

– “D.D. MONTI IBLEI PLESSO MALAGUZZI pavimentazione esterna e area gioco antitrauma

– “I.C. CRUILLAS SEDE “pensilina ingresso infisso aula polifunzionale

– “I.C. CRUILLAS PLESSO MENDELSSHON” ripristino gradini area esterna riparazione uscite di emergenza

– “I.C. CRUILLAS PLESSO VITALI” pensilina ingresso e portoncino

– “I.C. CRUILLAS PLESSO ROSMINI” pensilina ingresso, pavimentazione esterna, sostituzione e riparazione infissi

– “I.C. FLORIO – SAN LORENZO PLESSO DOMINO” pavimentazione antitrauma

– “I.C. FLORIO – SAN LORENZO PLESSO BENTIVEGNA ” pavimentazione esterna

– “I.C. GIULIANA SALADINO SEDE” pensilina ingresso, pavimentazione esterna, sostituzione e riparazione infissi, pavimentazione resiliente aule, potatura alberi

– “I.C. GIULIANA SALADINO PLESSO FONDO PETRAZZI ” pensilina ingresso e riparazione infissi

– “I.C. GIULIANA SALADINO PLESSO CALANDRUCCI ” pensilina ingresso e riparazione infissi potatura alberi

– “I.C. GIULIANA SALADINO PLESSO PALADINI” pensilina ingresso e riparazione infissi potatura alberi

– “I.C. GIULIANA SALADINO PLESSO VIVALDI” pensilina ingresso e riparazione infissi

– S.M.S. VIRGILIO MARONE SEDE manutenzione cancello

– S.M.S. PECORARO SEDE potatura alberi

– S.M.S. V. E. ORLANDO apertura ingresso secondario pensilina ingresso

Settima circoscrizione

– “D.D. PARTANNA MONDELLO SEDE SANTOCANALE” pensilina ingresso, pavimentazione esterna

– “D.D. PARTANNA MONDELLO PLESSO R. GREGORIO “rifacimento ringhiera

– “D.D. PARTANNA MONDELLO PLESSO V. RISO” pavimentazione esterna e pavimentazione sportiva

– “I.C. ARENELLA PLESSO L. RIZZO pensilina ingresso secondario, scivolo, revisione infissi, abbattimento palma

– “I.C. ARENELLA PLESSO SILENO potatura

– “I.C. A. CAPONNETTO PLESSO T. NATALE” manutenzione uscite di sicurezza, sostituzione infissi bagni e pensilina

– “I.C. FALCONE SEDE (ex Zen 2)”manutenzione cancelli, gradini, revisione infissi, rifacimento facciata

– “I.C. FALCONE PLESSO EX SCIASCIA” copertura pozzetti, revisione infissi e pavimentazioni aule, infiltrazione aula magna

– “I.C. FALCONE PLESSO LUINETTI” revisione infissi

– “I.C. SCIASCIA SEDE abbattimento pino, rifacimento pavimentazione esterna, rifacimento cancello e pilastri

– I.C. SCIASCIA PLESSO SMITH 19 rifacimento pavimentazione esterna e pensilina ingresso

– I.C. SCIASCIA PLESSO SMITH 15 pensilina ingresso manutenzione uscite di sicurezza pavimentazione esterna

– “I.C. SFERRACAVALLO SEDE ” pavimentazione esterna, potatura

Ottava circoscrizione

– “D.D. GARZILLI *SEDE” manutenzione sostituzione infissi

– D.D. GARZILLI PLESSO TRINACRIA potatura alberi

– “D.D. TOMASELLI SEDE sostituzione infissi, manutenzione cancelli e ringhiere, pavimentazione esterna e area gioco antitrauma, potatura alberi

– D.D. TOMASELLI PLESSO U. GIORDANO manutenzione muri perimetrali e ringhiere, manutenzione pavimentazione esterna, terra vegetale e potatura alberi

– “I.C. ABBA- ALIGHIERI SEDE ” potatura alberi

– “I.C. ABBA- ALIGHIERI PLESSO ABBA” potatura alberi

– “I.C. ABBA- ALIGHIERI PLESSO RALLO” potatura alberi

– “I.C. GENTILI PLESSO PITRE'” sostituzione portone, rifacimento servizi igienici

– “I.C. GIOTTO- CIPOLLA PLESSO PALAGONIA 46, pavimentazione esterna, manutenzione infissi e pavimentazione antitrauma gioco

– “I.C. GIOVANNI XXIII- PIAZZI PLESSO GIOVANNI XXIII (EX TRIESTE)” ripristino pavimentazione dissestata via Di Dio, riparazione gradini coperchi pozzetti, armadio per contenere centralino telefonico, corrimano ​

– “I.C. KAROL WOJTYLA PLESSO MARVUGLIA” pavimentazione esterna e realizzazione servizi igienici destinati a n° 10 sezioni di scuola dell’infanzia.

– Al fine di razionalizzare l’utilizzo e la capienza degli edifici scolastici limitrofi per garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza è stato redatto il progetto per la dismissione degli attuali servizi igienici e spogliatoio, la redistribuzione secondo criteri più idonei e la creazione di un ambiente destinato a ospitare unicamente i water per l’infanzia, quello destinato ai portatori di invalidità e un bagno per adulti. Gli interventi edili riguarderanno solo la parte riservata ai servizi igienici essendo già fruibili gli spazi destinati ad accogliere le attività didattiche: demolizione dei tramezzi presenti nei locali attualmente destinati ai servizi igienici; realizzazione della nuova distribuzione degli spazi nei locali WC con tramezzi; installazione delle batterie di WC e dei servizi idrici per l’infanzia e il servizio disabili; sostituzione degli infissi; Realizzazione, ove necessario, di sistema di areazione forzata.

– “I.C. MARCONI PLESSO EX INTERNAZIONALE” rampa disabili

– “I.C. MARCONI PLESSO LAMBRUSCHINI” pavimentazione esterna e pavimentazione area gioco antitrauma e wc locale archivio

– “I.C. POLITEAMA PLESSO LA MASA manutenzione uscite di sicurezza, sistemazione cortile esterno, manutenzione infissi interni

– “I.C. POLITEAMA PLESSO SERPOTTA sostituzione infissi esterni, sostituzione porte interne, pavimentazione cortile, potatura

– “I.C. POLITEAMA PLESSO ARCHIMEDE manutenzione infissi interni, manutenzione uscite di sicurezza

– I.C. POLITEAMA PLESSO FEDERICO II manutenzione pavimentazione esterna

– “I.C. RAPISARDI- GARIBALDI *SEDE manutenzione pavimentazione sportiva, seminterrato pavimentazione sportiva

– “I.C. RAPISARDI- GARIBALDI PLESSO GARIBALDI ripristino cancello via Ventura

– “I.C. VERDI SEDE sostituzione n. 4 infissi, realizzazione servizi igienici e adeguamento spazi destinati a n 2 sezioni aggiuntive di scuola materna. Adeguamento dei locali posti nella zona ovest dell’edificio, per ospitare due sezioni di scuola materna in aggiunta a quelle già esistenti al PT. Il progetto prevede opere edili volte rifunzionalizzare gli ambienti esistenti e alla sostituzione e l’integrazione dei sanitari nei locali destinati ad accogliere i servizi igienici. – Gli interventi edili riguarderanno prevalentemente: la demolizione dei tramezzi, realizzazione della nuova distribuzione degli spazi nei locali WC con tramezzi; l’installazione delle batterie di WC e dei servizi idrici per l’infanzia e il servizio disabili; la sostituzione delle porte ove già indicato e costituzione di una nuova apertura con l’installazione di una finestra.

– S.M.S. L. DA VINCI SEDE manutenzione straordinaria cancello, potatura alberi