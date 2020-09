Sono 37 in più di ieri i positivi in Sicilia. Si tratta dei dati diffusi dal ministero della salute, dai quali emergono 86 ricoverati con sintomi, 13 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono invece 1235 persone, mentre i decessi sono 289 dall’inizio dell’epidemia. Tra i 37 nuovi positivi ci sono otto migranti, ospeiti dei centri di accoglienza. I guariti sono 46, nell’Isola sono stati eseguiti 2321 tamponi.

Sette morti in tutta Italia

In tutta Italia sono sette i morti positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16). Netto calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi 400 in meno di ieri. Ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76mila, 30mila in meno di ieri.

In aumento le terapie intensive

Dopo lo stop di ieri, nuovamente in aumento i pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: sono 133, 12 in più del giorno precedente. In crescita anche i ricoverati con sintomi (1.683, +63) e le persone in isolamento domiciliare (30.262, +809) . Il totale degli attualmente positivi è di 32.078 (+884). I dimessi ed i guariti sono saliti a 210.015. (ANSA)