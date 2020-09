CATANIA – Primo giorno di lavoro oggi per il nuovo comandante dei Carabinieri della Compagnia di Paternò. Il capitano Gianmauro Cipolletta, che nei giorni scorsi ha incontrato il comandante (ormai uscente) provinciale Raffaele Covetti (guarda la foto), ha preso il posto di Angelo Accardo, che è invece andato a Roma.

Cipoletta, 30 anni, è romano. Prima di arrivare a Paternò ha avuto il ruolo di comando, a partire dal 2016, della Sezione Antidroga e Catturandi del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Torino. È stato nel corso di questo incarico che ha coordinato importanti indagini contro la ‘ndrangheta calabrese che ha numerose cellule in Piemonte. A San Paolo del Brasile sono stati catturati i due super latitanti Nicola e Patrick Assisi, considerati tra i più importanti broker di cocaina.

Cipoletta ha frequentato l’Accademia militare di Modena dal 2010 al 2012. Si è laureato in Giurisprudenza nel 2015 nella Scuola Ufficiali Carabinieri ove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Come prima esperienza professionale ha avuto il ruolo di comandante di plotone presso il 1° Reggimento Carabinieri Piemonte a Moncalieri, in provincia di Torino, fino al 2016.